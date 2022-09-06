Hande Yener, Salihli'nin 100. kurtuluş yılını taçlandırdı

yıl dönümü kutlama etkinliklerinde ünlü sanatçı Hande Yener, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, yorumu, performansı ve enerjisiyle konsere gelen binlerce Salihlili hayranını coşturdu.

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde konser verdi. Salihli Gümüşçayı Dinlenme Alanında sahne alan Hande Yener, en sevilen şarkılarını seslendirirken verdiği konserle Salihli'nin kurtuluş coşkusunu taçlandırdı. İki saatten fazla sahnede kalan Hande Yener, dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyleyerek unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü sanatçı Hande Yener, dans ekibi ile birlikte konseri izleyenleri şarkıları ve danslarıyla coşturdu. Salihlilileri selamlayan Hande Yener, “Bugün Salihlimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Atamızı, saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sizlerle buluşturan değerli Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını video mesajla kutlayarak, kurtuluş gününü kutladı. Salihli'nin kurtuluşunun 100, yılı kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener'e teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kurtuluşumuzun 100. Yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle düzenlediğimiz konserimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, kurtuluş coşkumuzu üç gün boyunca değerli sanatçılarla hep birlikte kutladık. Bugün 5 Eylül, güzel şehrimizin düşman işgalinden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurtarıldığı gün. Sizler bizim geleceğimizsiniz, Cumhuriyetimize sizler sahip çıkacaksınız. Kurtuluş günümüz kutlu olsun” diye konuştu. Kurtuluş gününde muhteşem bir konser veren Hande Yener'e teşekkür eden Başkan Kayda, ünlü sanatçıya kendi adına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çiçek ve hediyeler verdi. Başkan Kayda ve Hande Yener ile birlikte sahnede 100.yıl pastasını kesti.