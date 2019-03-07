‘Hanımeli Dokunuşları' beğeniye sunuldu

Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen karma El Sanatları Sergisi'nin açılışı gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Salonu'nda açılışı yapılan Hanımeli Dokunuşları adlı sergide 17 kursiyerin eseri beğeniye sunuldu.

El sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin, Sevinç Sudak eğitmenliğinde yıl boyunca hazırlamış oldukları eserler, Turgutlu Belediye Etkinlik Salonu'nda açılan sergi ile beğeniye sunuldu. Serginin açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, Müdür Yardımcısı Yaşar Kocatürk, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aylin Askingil katıldı. 9 Mart tarihine kadar açık kalacak olan sergiyi gezenler kursiyerlerin eserlerine tam not verdi.