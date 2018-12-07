Hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralama suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin kimlik kontrolünde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Üçpınar Karakol ekipleri, sabah gerçekleştirdiği uygulamada Hamdi Ş.'nin yapılan kimlik kontrolünde 2016 yılında Akhisar ilçesinde karıştığı kavgadan dolayı aranması olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheliyi Üçpınar Jandarma Karakoluna götürdü. Burada alınan ilk ifadesinin ardından İnfaz Savcılığına sevk edilen Hamdi Ş., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.