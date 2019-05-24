Harçlıklarının biriktirip Kızılay'a bağışladılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulunun 29 öğrenciden oluşan 3-C Sınıfı öğrencileri harçlıklarından topladıkları 160 TL'yi Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörlüğüne bağışladı.

Öğrenci temsilcileri ve sınıf öğretmenleri Yusuf Özcan ile birlikte Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi'ye giderek bağış yapacaklarını belirten öğrencilerin anlamlı yardımı büyük takdir topladı. Miniklerin anlamlı bağışını teslim alan Yusuf Tüfekçi, Kızılay'ın banka hesabına yatırıp bağış dekontunu öğrencilere teslim etti.

"Miktar değil, davranış çok önemli"

Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, minik öğrencilerin anlamlı davranışlarını kutladığını ifade ederek, "Önemli olan yardımlaşma ve dayanışmasının gelişmesidir. Yapılan yardımın miktarı değil, öğrencilerin davranışları çok önemli. Öğretmenlerine ve minik öğrencilerimizi kutlarım. Hepsiyle gurur duydum." dedi.