Harekatın 45'inci yılında Manisalı Kıbrıs gazileri unutulmadı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yıl dönümünde Kıbrıs Gazileri onuruna verilen kahvaltıya katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anemon Otelde düzenlenen kahvaltıya Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, Vali Ahmet Deniz ve eşine teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekatının önemine değinen Vali Ahmet Deniz, “45 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarını seferber ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan soydaşlarımız için bir harekat gerçekleştirdi. Türkiye'nin o dönem bugünlere kıyasla ciddi mahiyette uçak, gemi, haberleşme ve ulaştırma ağı bulunmuyordu. Ama bu harekat sizlerin kahramanlığı sayesinde başarıya ulaştı” dedi.

“Güçlü bir devletiz”

Çıkarma nedeniyle Türkiye'ye ambargo uygulandığını hatırlatan Vali Deniz şöyle konuştu: “Türkiye'nin önünü kesmek için bazı güçler tarafından çeşitli oyunlar oynanıyor, soydaşlarımıza zulüm yapılıyor. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştirmemiş olsaydı, sizler Doğu Akdeniz'de bu kahramanlığı göstermemiş olsaydınız Kıbrıs'ın şuan ki durumu çok farklı olurdu. Doğalgaz rezervleri nedeniyle bütün dünyanın gözü Akdeniz'de. Ama biz de buradayız ve mevcut doğalgaz rezervinden faydalanmak için her türlü imkanımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada güçlü ve bütün Dünya farkında ki istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok.”

“Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız”

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini korumaya devam ettiği sürece dışarıdan gelebilecek her türlü oyunun ve tehlikenin karşısında durabileceğini vurgulayan Vali Deniz konuşmasını şöyle tamamladı: “Türkiye, gelişip kalkındıkça bazı güçler rahatsız oluyor. Suriye'deki iç savaş, Irak, Libya ve Mısır'da oynanan oyunların asıl hedefinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Bizler, bir cihan devletinin mirası üzerine kurulmuş bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yokluklar içerisinde kurulan cumhuriyeti daha ileriye taşıyoruz. Bu da onları rahatsız ediyor. Ama bizler birlik ve beraberliğimizi korumaya Türkiye Cumhuriyetini hep daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin şehit ve gazilerine minnet borcumuzu böyle ancak böyle ödeyebiliriz. Kıbrıs Barış Harekatına katılarak şehit olanlara ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Kıbrıs Barış Harekatında Başbakanımız Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcımız Necmettin Erbakan ve Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyorum.”