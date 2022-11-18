Hasan Eğilmez: “Her maça kazanmak için çıkıyoruz”

Manisa'nın 3. Lig 2. Grup'taki temsilcisi Turgutluspor 19 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç için karayolu ile Tekirdağ'a gitti. Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, her maça olduğu gibi Velimeşe maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta evinde aldığı talihsiz mağlubiyetin ardından çalışmalarını Turgutlu Irlamaz Tesislerinde sürdüren Turgutluspor deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşe maçı için Tekirdağ'a gitti.

Cuma günü tesislerinde yaptığı son hazırlığın ardından Cuma günü sabah saatlerinde karayolu ile Tekirdağ'a giden kırmızı siyahlılarda sakatlığı devam eden Berkant Kanık ve geçtiğimiz günlerde kasık bölgesinden başarılı bir operasyon geçiren Anıl Kara kadroda yer almadı.

Kritik maç öncesi İHA'ya açıklamada bulunan Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, her maça olduğu gibi Velimeşe maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Eğilmez açıklamasında, “Üç haftadır 3 puana hasretiz, kazanabileceğimiz maçlarda maalesef puan kayıpları yaşadık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, ancak bazen futbolda sonuç istediğiniz gibi olmayabiliyor. En açık örneğini geçen hafta yaşadık, verilmeyen penaltılar, kaçan goller ve rakibin bulduğu ender pozisyon ile mağlup olduk. Velimeşe maçına da aynı konsantrasyonla kazanmak için çıkacağız. İnşallah bu deplasmandan 3 puanla dönerek en azından geçtiğimiz haftaki puan kaybını telafi etmek istiyoruz.” dedi.

19 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak.