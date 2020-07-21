Hasan Köse yeniden Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu müdürlüğüne atandı

Hasan Köse'nin, Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne tekrar atanması ilçede sevinçle karşılandı.

Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Köse'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak yeniden atanması sonrası adeta ziyaretçi akını yaşandı. Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk ve Özlem Öncü, Sarıgöllü İş adamı ve hayırsever Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl SGK Müdürü Niyazi Kara, Köse'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın müdürümüzün tekrar ilçemiz Meslek Yüksek okuluna atanması bizleri sevindirdi. İlçemizdeki MYO seviyesini daha ileri seviyeye taşımak için her türlü yardıma hazırız. Bizler dernek olarak ve hayırseverimiz Hüseyin Gümüşlü ve diğer hayırseverlerimizin katkılarıyla okulun ek bina yapılmasını destek olacağız. Sarıgöl Belediye Başkanımıza ve kaymakamımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Hasan Köse, "Görevimize ilk günkü şevk ve azimle devam edip okulumuzu getirdiğimiz yerlerden daha ilerilere götürmek için tüm paydaşlarla ortak çalışarak güzel sonuçlar almayı planlıyoruz, nazik ziyaretleri için herkese teşekkür ederim" dedi.