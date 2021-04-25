Hasan Türek Anadolu Lisesinin e-Twinning projesi tamamlandı

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesinin de ortağı olduğu 'Let's Create A Science Museum' adlı e-Twinning projesi tamamlandı. Projede görev alan ve başarı gösteren öğrencilere okul müdürü Ömer Bozoğlu tarafından başarı belgesi verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren ve yapmış olduğu proje ve başarılarla isminden sıkça söz ettiren Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi bir e-Twinning projesini daha başarılı bir şekilde tamamladı. e-Twinning projesini başarı ile tamamlayan proje grubu öğrencileri Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu başarı belgesi ile ödüllendirdi. Okul Müdürü Ömer Bozoğlu yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerin eğitim ve öğretimine katkıda bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi olarak 'Let's Create A Science Museum' adlı e-Twinning projesini başarılı bir biçimde bitirdik. Projede görev alan ve başarı gösteren öğrencilerimize başarı belgelerini verdik. Bu e-Twinning projesinin öğrencilerimize yabancı dil gelişimlerine büyük katkısı oldu ve ayrıca pandemi dönemini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağladı. Bu sebeple projeyi başarılı bir şekilde bitirmenin sevinçli gururunu yaşıyoruz. Okulumuzun bu tür çalışmaları her daim devam edecektir. Projede emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum.”

Proje sorumlusu Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Ayşe Çürük ise projenin detayları hakkında bilgiler paylaştı. Proje sorumlusu Ayşe Çürük, "Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesinin de içinde bulunduğu 9 Türk, 2 Romanyalı ortağın katıldığı projede, bilime dair merak uyandıracak deneyler, videolar, sanal müze gibi bir çok çalışma ve etkinlik gerçekleştirildi. Projemizi başarılı bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise projede görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Bozoğlu olmak üzere, proje sorumlusu Ayşe Çürük'e ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.