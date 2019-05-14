Hasan Türekli öğrenciler şampiyon oldu

Dr. Fuat Sezgin Kitap Ligi yarışmasında Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi takım olarak şampiyon oldu.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi, kitap okuma yarışmasında da zirveyi kaptırmadı. 30 lisenin katıldığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kitap Ligi yarışmasında takım olarak birinci olan Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi, ödülünü aldı. Yunusemre Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, ekip öğretmeni Fatma Vural'a kupayı takdim etti.

Ayrıca törende bireysel derecede 2'nci olan Gülsüm Karabulut ve 6'ncı olan Melis Doğan'a çeşitli hediyeler takdim edildi, şampiyonluk plaketinin çakıldığı yarışma kütüğü okula emanet edildi.