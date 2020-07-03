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Haşere ile mücadelede devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sivrisinek, karasinek, yakarca ve hamamböceği gibi haşerelere karşı gerekli uygulamaları, program dahilinde periyodik olarak yürütüyor.


İl genelinde vatandaşların yaz mevsimini rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını dört koldan sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmalarında da hız kesmiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sivrisinek, karasinek, yakarca ve hamamböceği gibi haşerelere karşı gerekli uygulamaları, program dahilinde periyodik olarak yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların rahatı için çalışmaları gece ve gündüz şeklinde yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, açık alan, yeşil alan ve sulak alanlarda periyodik olarak ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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