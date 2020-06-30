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Hasta yatağına Yunusemre ile kavuştu

Yunusemre Belediyesi, pandemi döneminde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Pelitalan Mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki yürüme engelli vatandaşın hasta yatağı talebini geri çevirmeyen Yunusemre Belediyesi, yatağı aileye teslim etti.


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi döneminde de bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Ekipler, Pelitalan Mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki Mustafa Pınar'a hasta yatağı, hijyen kiti ve erzak desteğinde bulundu. Yürüme engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmayan Yunusemre Belediyesi, aileye yatak, erzak ve hijyen malzemelerini teslim etti. Sosyal projeleri ön planda tuttuklarını, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemize hasta yatağı talebinde bulunan vatandaşlarımızın talebini karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz gerekli hijyen temizliklerini yaptıklarını hasta yataklarını talep eden vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Sosyal devlet anlayışıyla devletimizin imkanları dahilinde belediye olarak ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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