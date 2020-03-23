İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaların ilk kontrolleri çadırlarda yapılıyor

Yunusemre Belediyesi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Bahçesi’ne çadır kurdu.

Yunusemre Belediyesi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Bahçesi'ne çadır kurdu. Kurulan çadırlarda hastaların ilk kontrollerinin yapılacağı ve gerekli görülmesi halinde ilgili birimlere yönlendirileceği öğrenildi. Korona virüs konusunda şüpheli görülen hastalar ise Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edilecek.


Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nin talebi üzerine hastane bahçesine 3 çadır kurarak sterilizasyonunu sağladı. Temiz hastane uygulaması kapsamında yapılan çalışmada vatandaşların ilk kontrolleri, sağlıkçılar tarafından burada yapılacak, hastanın şikayetleri dinlenerek ilgili birime yönlendirilecek. Korona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda (Covid-19) yapılan uygulamada şüpheli görülen vakalar Manisa Şehir Hastanesi veya Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilecek. Yunusemre Belediyesi yetkilileri tüm dünyada salgın haline gelen virüse karşı vatandaşları alınan önlemlere uymaları konusunda uyarırken; mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.