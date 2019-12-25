Hastalıklardan kendi ürettikleri şifalı bitkilerle korunuyorlar

Manisa'da, ‘Hayat Oyunu Projesi' kapsamında kurulan hobi bahçesinde uygulamalı tarımı öğrenen minik öğrenciler, hasat ettikleri tıbbı aromatik bitkileri kış aylarında bağışıklıklarını güçlendirmek ve hastalıklarından korunmak için içiyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri ‘Hayat Oyunu Projesi' kapsamında oluşturulan hobi bahçesinde daha önce dikimini yaptıkları tıbbı aromatik bitkilerin hasadını gerçekleştirdi. Kekik, biberiye, mercan köşk, adaçayı gibi ürünlerin hasadını gerçekleştiren ana sınıfı öğrencileri, hasadını gerçekleştirdikleri ürünleri öğretmenleri eşliğinde çaya çevirdi. Öğrenciler, hazırlanan çayları içerek, kış boyunca bağışıklıklarını güçlü tutup hastalıklarından korunmaya çalışacak.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evre Seda Satan, “Ürünleri seçerken maksimum derecede ürüne dönüştürebileceğim bitkileri seçmeye gayret gösterdim. Yaptığım araştırmalar sonucunda lavanta, lavantin, adaçayı, kekik, mercan köşk, biberiye bitkilerini dikmeye karar verdik. Tabi ki bunları ilaç yerine kullanmıyoruz. Ama bu bitkilerdeki asıl amaç hasta olmadan önce metabolizmayı güçlendirmek, vitamin ve mineral yönünden çocuğa bir takviye yapmak, hasta olmadan önce hastalığı öğretmek amacıyla tavsiye ediyoruz. Bu soğuk günlerde biz hastalıklardan bu şekilde öğrencilerimizi koruyoruz. Diğer okullara da tavsiye ediyoruz” diye konuştu.