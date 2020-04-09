Hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu

Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu önlemler kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önüne triaj çadırı kuruldu. Triaj çadırında hastalar, ön muayeneleri yapılıp, ateşleri ölçüldükten sonra gerekli bölüme yönlendiriliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesine triaj çadırı kuruldu. Hastaneye müracaat eden hastaların ön muayenelerinin yapıldığı triaj çadırı hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Korona virüs salgınını yenebilmenin tek çaresi olabildiğince sıfır hareket, ve sosyal izolasyondur. Bu hassasiyeti yaşam tarzı haline getiren duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi olarak, Pandemi kapsamında hastanemize başvuran her vatandaşımız için triaj uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda muayene ve ateş ölçümü yapılmakta Pandemi ile ilgili 14 kural anımsatılmakta uymaları önerilmektedir. Hastanemize müracaat eden hastalar triaj çadırında kontrol edildikten sonra, riskli hastaların risk oluşturmadan, ilgili bölümlere yönlendirilmesi sağlanmakta ve böylece hastalığın yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımıza önerimiz evde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları böylece sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmeleridir. İlçemizdeki tüm sağlık çalışanlarımız 24 saat esasına göre cansiparane çalışmaktadır. Onlara yapacağımız en büyük iyilik hastalığın yayılmasını önlemektir." dedi.