Hastane korosundan ilk konser

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Devlet Hastanesi çalışanları tarafından kurulan koro ilk konserini verdi.

Yaklaşık 7 ay önce Soma Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan koro ilk konserini Soma Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Mustafa Yazıcıoğlu'nun hazırladığı koroda hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çaldıran, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Sancar Delibalta da yer alırken koroyu Mikrobiyoloji Uzmanı Betül Altay Özer yönetti. Sağlık çalışanlarından oluşan koroyu izlemeye yaklaşık bin 500 kişi gelirken salon 700 kişilik olunca çoğu vatandaş koroyu izleyemeden geri dönmek zorunda kaldı. Hastane çalışanları tarafından kurulan koroda Türkiye'nin her yerinden eserler seslendirilirken, koro izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Sancar Delibalta, 2018 yılının Mayıs ayında kurulan koroda ortalama 25 kişinin bulunduğunu belirterek, haftada bir gün mesai saatleri sonrasında 2'şer saat çalıştıklarını kaydetti. Delibalta, bu tür konserlere devam edeceklerini açıkladı.

Konseri Manisa Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu da izledi.