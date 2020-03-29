Hastane önüne korona virüs önlem çadırı kuruldu

Alaşehir'de hizmet veren özel bir hastanenin bahçesine Covid-19 tedbiri için Alaşehir Kızılay Derneği tarafından Triaj Çadırı kuruldu. Şüpheli hastalar Triaj Çadırı'nda kontrol edildikten sonra riskli olduğu değerlendirilen hastalar uygun hastanelere yönlendirilecek.

Alaşehir Kızılay Derneği ve Alaşehir'deki özel hastanenin yönetiminin ortak kararıyla, özel hastane acil servis giriş kapısı önüne Triaj Çadırı kuruldu. Triaj Çadırı'nın kurulmasıyla riskli hastaların hastaneye girmeden, ilgili hastanelere sevki yapılacak. Böylece, riskli hastalar, hastane içerisine girmeden, risk oluşturmadan, ilgili bölümlere yönlendirilerek, hastalığın yayılması önlenecek.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Alaşehir'de hizmet veren özel hastanemizden, riskli hastalara önlem alınabilmesi amacıyla, triaj çadırı talebi oldu. Bizde Kızılay Derneği olarak, sağlık alanına destek verilebilmesi için, hastane bahçesine triaj çadırı kurduk. Böylece riskli hastalarımızın hastalıklarının hastane ortamına ve hastanede bulunan vatandaşlarımıza bulaşmamasının önlenmesine katkıda bulunmak istedik." dedi.