İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane personelinden kan ve kök hücre bağışı

Kula Devlet Hastanesi personeli, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen kan ve kök hücre bağış toplama aracına bağışta bulundular.


Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile kan bağış oranını artırmak amacıyla başlatılan işbirliği kapsamında Yunus Emre Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda kurulan kan ve kök hücre toplama aracına bağış yaptılar. İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen projeye sağlık personelleri olarak destek verdiklerini ifade eden Kula Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Kök Hücre Kan Bağışı Koordinatörü Zekiye Güleç, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında bulunduklarını da ifade eden Güleç, şartları elverişli olan tüm sağlık personellerinin kan ve kök hücre bağışında bulunacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.