Hastane personelinden sessiz farkındalık

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler kapsamında işaret dili eğitimi alan ve daha kaliteli hizmet verebilmek için işaret dili öğrenen Kula Devlet Hastanesi personeli, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, işitme ve konuşma engelli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırladı.

İşitme ve konuşma engelli bireylerin hep yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir farkındalık videosu çekmeye karar verdiklerini dile getiren Kula Devlet Hastanesi personelinden Osman Kılavuz, "Kula Devlet Hastanesi personeli olarak Dünya Engelliler Gününde farklı bir mesaj vermek istedik. Usta bir işaret dili eğiticisi olarak ve işaret dili öğrenen personelimiz ile beraber bu mesajı bütün dünyaya iletmek istedik. Hepimiz birer engelli adayı olabiliriz ama engelleri de ortadan kaldırmak öncelikle bizim elimizde. Dünyadaki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyoruz.” dedi.

İşitme ve konuşma engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek adına, işaret dili eğitimi alan hastane personeli ile daha kaliteli hizmet verdiklerini ve Dünya Engelliler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak için bir video hazırladıklarını dile getiren Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Kula Devlet Hastanesi olarak, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerle halkımızın yanında olduğumuzu ve daha hızlı sağlıklı hizmet vermeye çalıştığımızı belirtmek isterim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için personelimiz tarafından hazırlanan bu video ile farkındalık oluşturmaya çalıştık.” dedi.