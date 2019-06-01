Hastane yönetiminden okuma seferberliğine katkı

Hastane yönetimi bayramlaştığı personele kitap hediye ederek okuma seferberliğine katkı sağladı.

Bayramlaşma töreni, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Salim Babuş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Öztürk, İdari Mali İşler Müdürü İsmail Alpar, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Halil Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. Hastane yöneticileri, hastalar, hasta yakınları ile doktor ve tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hastane yönetimi bayramlaşma esnasında örnek bir harekete imza atarak hastane personeline başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eseri olmak üzere çeşitli kitaplar hediye etti.

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Salim Babuş bayramlaşma töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Dini bayramların işlevi toplumun kucaklaşmasını birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamaktır. Birlik beraberlik hatırlandıkça, mutluluk ise paylaştıkça çoğalır. Bu doğrultuda bizler de mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Özverili bir şekilde, ekip ruhuyla yirmi dört saat aralıksız sağlık hizmeti vermekte olan mesai arkadaşlarımızın ayrıca hasta ve hasta yakınlarımızın bayramını kutladık.” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Salim Babuş ayrıca bayramlaşma esnasında hastane personellerine hediye ettikleri kitaplara değinerek, “Bugün burada hem mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık hem de onlara kitap hediye ettik. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olduğumuz halde çok az okuyan bir toplumuz, okuma alışkanlığını toplumun her kesimine yaymak için gayret etmeliyiz. Hastane olarak bu yönde çalışmalara önem veriyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz. Hastanemizde servis katlarında personelimizin, hasta ve hasta yakınlarının yararlanması için kitaplıklar var. Arzu edenler bu kitaplıklardan sınırsızca yararlanabiliyor. Bugün bayramlaşmayı vesile kılıp arkadaşlarımıza da kitap hediye ediyoruz. Umarım okuma seferberliğine küçük de olsa bir katkımız olur. Mesai arkadaşlarıma iyi okumalar diliyorum.” diye konuştu.