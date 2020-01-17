Hastanede seyyar kitaplık uygulaması hayata geçti

Hayata geçirilen proje sayesinde hastanede yatan hastalar, onları bekleyen hasta yakınları kitap okuyarak zaman geçirebilecekleri gibi kitaplıktan hastane personeli de yararlanabilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Refika Özdemir ve Ayşegül Gürer'in girişimleri ve hastane yönetiminin izniyle hayata geçirilen uygulama sayesinde başta hasta ve hasta yakınları olmak üzere hastane personelinin de faydalanması ve okuma alışkanlığının artmasının amaçlandığını ifade edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Refika Özdemir ve Ayşegül Gürer'in girişimleri sonucu başlatılan kitap bağışı kampanyası sayesinde hastane bünyesinde idarenin verdiği destekle hastanenin farklı bölümlerinde bir adet seyyar beş adet de sabit kitaplık oluşturulduğu öğrenildi.

Manisalılara çağrıda bulunarak oluşturulan kitaplılara kitap bağışında bulunmalarını talep eden hastane yetkilileri üniversitenin resmi yayın organı olan Web Sitesi üzerinden Manisalıları hastanenin Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine kitap bağışlamaya davet etti.

Oluşturulan kitaplığın amacının ‘İyileşme sürecini bekleyen hastaların boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmesi' olarak açıklandı. Oluşturulan kitaplığın Sosyal Hizmet Uzmanları öncülüğünde Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın da destekleriyle kısa zamanda hayata geçirildiği öğrenilirken oluşturulan kitaplıklarda her kesime hitap edecek kitaplar bulunduğu ve yaklaşık olarak 400 kitabın şuan raflardaki yerini aldığı öğrenildi. Hastane yönetimi bu uygulamayla aynı zamanda hastasını ve sırasını bekleyen vatandaşların okuma alışkanlığını geliştirmeyi ve kitap sevgisini arttırmayı hedefliyor.