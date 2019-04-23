Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği ve Çocuk Acil Servisinde tedavi gören hasta çocuklar için program düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlenerek kutlama yapıldı. Hastanenin çocuk kliniği ve çocuk acil servisi süslenerek, palyaço gösterileri düzenlendi. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka ve yönetim ekibi ile yüklenici firma yetkilileri ve çocukları ile birlikte çocuk kliniğinde yatan çocuk hastalar ziyaret edilerek, bayramları kutlandı. Çocuk hastalarla yakından ilgilenen hastane yönetimi, velilerle sohbet ederek bilgilendirme yaptı. Başhekim Serkan Saka, çocuklara balon, süt ve mutfak ekibinin hazırladığı kurabiyeleri dağıttı. Ardından çocuklara boyamalar yapılıp, çeşitli oyunlar oynandı. Yapılan bayram etkinliği ile hastanede yatan ve tedavi gören çocukların, hastalıklarını unutup bayramı hissetmeleri sağlanmaya çalışıldı. Programda konuşan Başhekim Saka, "Yapılan etkinlik ile hastanemizde tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını yaşatmak ve güzel bir gün geçirip, mutlu olmalarını sağlamak istedik. Düzenlenen etkinlikte hem çocuklar hem aileleri oyunlara eşlik ettiler ve çok mutlu oldular. Bugün, onların günüydü. Gönüllerince neşe dolu bir gün geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Onları mutlu edip hafif bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere. Bu vesile ile kurumum adına tüm çocukların; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.