Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Selendi İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen trafik kazası tatbikatı gerçeği aratmazken vatandaşlar siren sesleri ile hastane etrafına adeta akın etti. İlçe Kınık mevkiinde otobüs kazasının canlandırıldığı tatbikata Selendi İlçe Devlet Hastane çalışanları katıldı.

Senaryoya göre Kınık mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi ölürken biri ağır 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Acil servis ekipleri kırmızı, sarı ve siyah kodlara göre yaralılara müdahalede bulundu. Tatbikatta 20 lise öğrencisi yaralı ve hasta yakını olarak rol aldı. Hekimlerin ve diğer çalışanların tatbikat esnasında görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.