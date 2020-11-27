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Hastaneden kaçtığı öne sürülen kadın imzayla çıkmış

Manisa’da Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam ederken Manisa Şehir Hastanesinden kaçtığı öne sürülen ve her yerde aranan Fatma T.

Manisa'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam ederken Manisa Şehir Hastanesinden kaçtığı öne sürülen ve her yerde aranan Fatma T. isimli kadının kendi imzasıyla hastaneden ayrıldığı açıklandı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi Çilek Küme Evlerinde yaşadığı öğrenilen Fatma T. isimli kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Manisa Şehir Hastanesine tedavi amaçlı yatırıldığı ve hastanın tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri her yerde hasta kadını ararken, Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada hastanın kaçmadığı ve kendi imzasıyla hastaneden ayrıldığını açıkladı.

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