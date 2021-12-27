Hastaneye bağışta bulunan MESKOP'a Rektör Ataç'tan plaket

Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, bağışta bulunarak katkı sağlayan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne (MESKOP) Başkan Recep Çınar nezdinde plaket takdiminde bulundu.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimlik makamında gerçekleşen takdimde Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, bağışların hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti için büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye'nin farklı illerinden gelen pek çok hastaya hizmet veren MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinin daha iyi hizmet sunabilmesi için bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Rektör Ataç, “Hem maddi hem de manevi olarak yanımızda bulunmaları ile bizlere olan desteklerini gösteren Başkan Sayın Recep Çınar nezdinde Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerin kaydetti.