Hata yapan sürücüleri drone affetmedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri E-96 karayolu üzerinde drone uygulaması yaparken hatalı sürücüler tespit edilerek ceza kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri E-96 karayolu üzerinde drone uygulaması yaptı. Cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, aşırı hız ve ışık ihlali yapan sürücüler drone tarafından alınan görüntüler sonucunda tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Turgutlu'da uygulamada ise bir vatandaşla cep telefonuyla ilgilendiği gerekçesiyle çevirmeye takıldı. Çevirmede trafik memurlarına uzun süre dil döken vatandaş telefon kullanmadığına dair yemin bile etti. Ancak trafik polisleri drone ile görüntü çekildiğini ve ceza uygulayacaklarını vatandaşa ifade etti. Vatandaş her ne kadar ısrarla telefonla ilgilenmediğini söylese de ceza yemekten kaçamadı. Trafik ekipleri vatandaşların itirazlarına karşın görüntülerin mevcut olduğunu ve ceza itirazlarını mahkemeye yapabileceklerini anlattı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ise uygulamaların aralıksız devam edeceğini, vatandaşın can ve mal kaybını önlemek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.