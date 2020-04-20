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Havadan trafik denetiminde 18 araç sürücüsüne ceza

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Manisa-Menemen Devlet Karayolu ve Celal Bayar Üniversitesi kampüs yolunda havadan destekli yapılan trafik denetiminde trafik ihlali yapan 18 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Manisa-Menemen Devlet Karayolu ve Celal Bayar Üniversitesi kampüs yolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 14.00 - 15.30 saatleri arasında Trafik denetim yapıldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 jandarma trafik timi, 4 jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 22 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı. Yapılan denetim sonucunda 193 araç kontrol edilirken, kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 18 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.


Jandarma tarafından yapılan açıklamada, "İlerleyen günlerde 'Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması' için havadan trafik denetimine devam edilecektir" denildi.

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