Havaya 9 el ateş açan kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle rastgele havaya 9 el açan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önünde pompalı tüfekle havaya açan şüpheliyi fark eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan inceleme de şüpheli S.K.'nin 9 el havaya ateş açtığı öğrenilirken, şüpheliye 6136 SKM, meskun mahalde ateş etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.