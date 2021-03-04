Havuzlu Çarşı'da Manisa'nın tarihine yolculuk

Şehzadeler Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza atarak, Havuzlu Çarşı'yı Manisa'nın eski fotoğrafları ile donattı. Çalışmalar tamamlanarak, vatandaşların beğenisine sunuldu. Manisa'nın geçmişten günümüze süren değişim ve gelişiminin gözler önüne serildiği çalışma ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Ecdat yadigarı eserleri gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ile günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi, bu kez de vatandaşları Manisa'nın geçmişinde bir yolculuğa çıkaracak anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye Havuzlu Çarşı'yı Manisa'nın eski fotoğrafları ile donatarak, geçmişten günümüze Manisa'yı ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Manisa'nın eski zamanlardaki halini gösteren 30 fotoğrafın yer aldığı çalışma ile eski günler yad edilecek, kentin geçmişten bugüne değin süren yolculuğu da özet olarak ziyaretçilerine sunulacak.

“Hemşehrilerimizi Havuzlu Çarşı'ya bekliyoruz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Havuzlu Çarşı'mızı eski Manisa fotoğrafları ile donattık. Çok güzel oldu. Eski Manisa fotoğrafları konusunda bize destek veren Kuyumcu Atilla Beğendik'e teşekkür ediyoruz. Eski Manisa resimlerini görmek, geçmişte kısa bir yolculuğa çıkmak için hemşehrilerimizi Havuzlu Çarşı'ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.