Hayalleri Turgutluspor forması giyebilmek

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 2022-2023 sezonu altyapı oyuncu seçmeleri Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde devam ediyor.

Turgutluspor'un 2022-2023 sezonu altyapı oyuncu seçmeleri Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde Altyapı hocalarının gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor. 22 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan seçmelerde gelecek vadeden oyuncular kulübün altyapısına alınacak. Seçmeler hakkında açıklama yapan Turgutluspor Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, “Turgutluspor altyapısı her zaman ilkleri başarmış ve hep en iyisini hedeflemiştir. Bu düşünce doğrultusunda bünyemize yeni oyuncular katabilmek için altyapı hocalarımız ile titiz bir şekilde seçmelerimizi sürdürüyoruz. Tespit edeceğimiz oyuncuların kulübümüze ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederim. Seçmelere katılan tüm sporculara da başarılar dilerim” dedi.