Hayalleri yarım kalan 4 kişilik aile 2 farklı şehirde defnedilecek

Muğla'dan tayinleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine çıkan ve Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden sağlıkçı Çetinkaya ailesinin cenaze namazları Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kılındı. Cenaze namazının ardından baba ve 3 yaşındaki kızı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde defnedilmek üzere yola çıkarken anne ve 6 yaşındaki kızı ise Sarıgöl'de defnedildi.

Muğla'nın Marmaris Devlet Hastanesinde birlikte görev yaptığı karısını, yeni görev yeri olan Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürmek üzere 2 küçük kızıyla birlikte yola çıkan Hasan Çetinkaya'nın (35) kullandığı otomobil Denizli'nin Buldan ilçesinde tırın altında kaldı. Kazada baba Hasan Çetinkaya (35), anne Ümmü Çetinkaya (31), kızları Ece İkra Çetinkaya (6) ve 3 yaşındaki İdil Çetinkaya hayatını kaybetti. Yeni bir hayat için yola çıkan sağlıkçı aile için bugün Ümmü Çetinkaya'nın baba ocağı olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden 4 kişilik aileden baba ve 3 yaşındaki kızı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde defnedilmek üzere yola çıkarken anne ve 6 yaşındaki kızı ise Sarıgöl'de defnedildi.

Cenazede Ümmü Çetinkaya'nın babası Ramazan Karakuyu annesi Hamide Karakuyu ile Hasan Çetinkaya'nın Kahramanmaraş'tan gelen kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazına Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, genç çiftin Marmarais'teki mesai arkadaşları aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümmü Çetinkaya'nın baba evinde helallik alınmasının ardından Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümmü Çetinkaya (31) ve küçük kızı 3 yaşındaki İdil Çetinkaya toprağa verildi. Önce iki küçük kardeşin cenaze namazları kılınırken sırasıyla baba Hasan Çetinkaya en son da anne Ümmü Çetinkaya'nın cenaze namazı kılındı. Kahramanmaraşlı olan baba Hasan Çetinkaya ve küçük kızı 3 yaşındaki İdil Çetinkaya cenaze namazının ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde defnedilmek üzere yola çıkarılırken, anne Ümmü Çetinkaya ve 6 yaşındaki kızı Ece İkra Çetinkaya Sarıgöl'de toprağa verildi.

Kaza

Marmaris Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya (35) ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesine yapıldı. Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesinden ilişiğini kesti. Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran baba Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için 46 P 7457 plakalı otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı. 4 kişilik Çetinkaya ailesini taşıyan otomobil, Denizli'nin Buldan ilçesini 6-7 kilometre geçip güney rampasına geldiğinde, karşı yönden gelirken yağış nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet B. idaresindeki 32 DG 237 plakalı tırla çarpıştı. Karşı şeride geçip metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya döndüren tır, ormanlık alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan ailenin yardımına koştu. Baba Hasan, anne Ümmü ve 3 yaşındaki İdil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralı olarak kurtarılan ve Buldan Devlet Hastanesine yetiştirilen 6 yaşındaki abla Ece İkra Çetinkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.