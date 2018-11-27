'Hayallerimizi Kodluyoruz' eğitimleri tamamlandı

Demir Export'un Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesi çalışanları ve aileleri için başlattığı 'Hayallerimizi Kodluyoruz' sosyal sorumluluk projesinin kodlama eğitimleri tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar 140 çocuk ve genç, 75 öğretmen ve anne, toplam 6 bin 279 saat eğitim aldı.

Sektöründe 60 yılı geride bırakan Koç Grubu şirketlerinden Demir Export'un 2018 yılı Mart ayında başlayan toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk projesi 'Hayallerimizi Kodluyoruz'un ikinci dönem kodlama eğitimleri tamamlandı. Kodlamadan etkili aile içi iletişime, ergen sağlığından iş sağlığı ve güvenliğine kadar farklı başlıkları kapsayan 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesinin ikinci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

Gelecek nesillerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak farkındalığı artırmanın, aileleri bilinçlendirerek çocukları ve gençleri bilime özendirmenin hedeflendiği proje, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), KızCode Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulunun katkılarıyla hayata geçirildi. Aileler ve kadınların güçlendirilmesi için düzenlenen aile içi iletişim, kadın sağlığı, ergen sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve çocuklar için kodlama eğitimleri ile başlayan projenin ilk döneminin ardından, ikinci dönemde kız çocuklarını ve gençleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamak için KızCode tarafından verilen kodlama eğitimlerine ağırlık verildi.

Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Ceren Ertem Çimen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören Soma yerel yönetimi, Demir Export yöneticileri, proje ortaklarının yetkilileri ve eğitmenleri ile Soma'da bulunan meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirdi.

Törende “Hayallere giden yolda birlikte ilerlemek” temasıyla yola çıkılan projenin ikinci döneminde eğitim alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Soma, Fatih ve Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sertifikalarını alırken, proje ortakları da davetlilerle ikinci dönem çalışmalarının detaylarını paylaştı.

"Soma'daki cevherlerin ışıldadığını görmek bizim için tarifi zor bir mutluluk"

Törenin açılış konuşmasını yapan firmanın genel müdürü Ramazan Yön projenin bir yıllık yolculuğunu ve gelinen noktayı, "Projemizin temelinde başta kız çocukları olmak üzere bölgedeki madencilerin çocuklarına yeni bir iş sahası açma, iş gücüne katılımı destekleme, aile ve öğretmen eğitimleri ile de toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirerek ailelerin de kız çocuklarına 'ben de yaparım' cesaretini aşılamaları hedefiyle yola çıktık. Önce birlikte hayal kurmak, sonrasında o hayallere giden yolda hep beraber olmak istiyoruz dedik. Bugün Soma'daki cevherlerin ışıldadığını görmek bizim için tarifi zor bir mutluluk” sözleriyle anlattı.

Törene katılan Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş yaptığı konuşmada projeyi değerlendirirken, kodlamanın çağımızın dili olduğunu, çağımızı yakalayabilmek için bu dili anlamak gerektiğini vurguladı. Manisa olarak bu konuda yürüttükleri çalışmaları Demir Export'un projesi ile bir adım öteye taşıdıklarını kaydeden Altıntaş, 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesini örnek bir proje olarak tanımladı ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise kodlamanın bugünlerde en aranılan, en arzu edilen alanlarda biri olduğunun altını çizerken, Soma'ya sağladıkları katkıdan dolayı Koç Grubu ve Demir Export'a teşekkür etti.

Ardından söz alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayla Tekin, artık sektörlerin sadece diploma istemediğini, yenilikçi, girişimci, kendine güvenen bireyler istediğini dile getirirken, projeye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kodlamaya teknolojinin bulunduğu her noktada gereksinim duyulduğuna da değinen Tekin, Demir Export'un gerçekleştirdiği bu proje ile özellikle kız çocuklarının kendilerini geliştirmelerini sağladığını vurguladı. Dr. Ayla Tekin farklı bölümlerde eğitim alan öğrencileri buluşturan projeye ilişkin öğrencilerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek Demir Export yetkililerine ve KızCode eğitmenlerine teşekkür etti.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise yaptığı konuşmada yeni dönemin yükselen değeri kodlama konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Hayallerimizi Kodluyoruz projesiyle aldıkları yoldan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kodlamanın yaygınlaştırılması için desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından tören Demir Export İK ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Hayallerimizi Kodluyoruz Proje Yürütücüsü Ceren Ertem Çimen'in sunumuyla devam etti. Proje detayları hakkında bilgi veren Çimen, kursiyerlerin toplam 6 bin 279 saat eğitim aldıklarını ifade etti. Ceren Ertem Çimen ayrıca 2019 yılında Demir Export ve KızCode'un desteği ile öğrenciler tarafından geliştirilecek olan projelere mentorluk desteğinin süreceğini, uluslararası yarışma, burs ve ödül süreçlerine katılmaları için destek olunacağını dile getirdi. Çimen daha sonra Hayallerimizi Kodluyoruz projesi kapsamında eğitim alan İpek Ünal'ı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere sahneye davet etti.

Toplantının son sunumu ise proje kapsamında kodlama eğitimlerini hayata geçiren KızCode platformunun kurucusu Müjde Esin tarafından gerçekleştirildi. Projenin ikinci döneminde meslek lisesi öğrencileri ile Soma Meslek Yüksekokulunun Mekatronik, Grafik Tasarım ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı öğrencilerinin aldığı kodlama eğitimleri ve mentorluk buluşmaları ile ilgili detayları paylaşan Esin, Soma'da ve bölgede çocuklara ve gençlere yeni bir yol açmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Esin daha sonra KızCode'un yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında davetlileri bilgilendirirken, geliştirdikleri projelerle ödül kazanan kız çocuklarından örnekler sundu.

Program ikinci dönem mezunlarının sertifikalarını almalarının ardından, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.