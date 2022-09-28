Hayallerindeki bölümü halk eğitim merkeziyle kazandılar

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde açılan ses ve şan eğitimi kursuna katılan öğrencilerin yüzde 60'ından fazlası konservatuvarı kazandı. Özel ders almalarına gerek kalmadan halk eğitim merkezinde açılan kursla hayallerindeki bölümü kazanan gençler eğitimlerin oldukça eğlenceli ve eğitici geçtiğini belirterek teşekkür etti.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi vatandaşlardan gelen talepler üzerine açtığı kurslara sürekli yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kurslardan biri olan ve yaklaşık 3 yıl önce merkez binada açılan Ses ve Şan eğitimi kursu, konservatuvar hayalleri kuran ve özel ders alma imkanı olmayan gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Bir yandan konservatuvar sınavları devam ederken şimdiden öğrencilerin yüzde 60'lık bir kısmının hayallerindeki bölümü kazanarak yerleşmesinin mutluluğunu yaşayan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezindeki kurs tüm hızıyla devam ediyor.

Hayallerindeki bölüme yerleştiler

Yaklaşık bir yıl boyunca devam ettiği kurs sonucu İzmir Demokrasi Üniversitesi Müzikoloji Bölümünü kazanan kursiyerlerden Berkin Uçur, “Yaklaşık bir yıldır Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde eğitim gördüm, hala görmekteyim. Hala eğitimlere geliyorum boş zamanlarımda. Jale hocamla beraber güzel çalışmalarla iyi bir başarı elde ettik arkadaşlarımızla. Hocamız mesai saatleri dışında da gerektiği zaman bizlere yardımcı oldu” dedi.

Yaklaşık 4 aylık bir eğitimle Ege Üniversitesi Konservatuvarını kazanmayı başaran bir diğer kursiyer Sezgin Tekkuş, “Yaklaşık 4 aydır Jale hocamdan şan dersi alıyorum. Aynı zamanda üniversiteye, mülakatlara yönelik hazırlıyor bizi. Onun sayesinde Ege Üniversitesi Temel Bilimeler Türk Müziği Bölümünü kazandım. Hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Çok eğlenceli dersler işledik. Hepimiz burayı seviyor. Burada eğleniyoruz ve bir yandan da öğreniyoruz.” diye konuştu.

Devlet imkanlarıyla da konservatuvarı kazanabildiklerini gördüklerini anlatan kursiyer Anıl Keskin, “Jale hocamdan 2 yıl boyunca ders aldım. Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünü kazandım. Jale hocamızın desteği çok fazla. Birçok arkadaşımız da kazandı. Devlet imkanlarıyla da özel ders almadan kazanabildiğimizi gördük. Burada hocalarımız çok yardımcı oluyor. Önyargılı olmamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Merkezimiz her konuda destek oldu”

Şehzadeler Halk Eğitim merkezinde yaklaşık 3 yıldır eğitmen olarak çalışan ve 12 yıldır halk eğitim merkezlerinde görev yapan Jale Karaalp, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin Manisa'da özellikle öğretmen kadrosu, müdür yardımcıları ve müdür kadrosuyla gerçekten iyi işler başardıklarını ve kendilerine büyük destek olunduğunu anlattı. Karaalp, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bizlere çok büyük destek oldu. Özellikle konservatuvara hazırlanan gençler için piyano, nota sehpaları, çeşitli enstrümanlar alındı ve iyi bir sınıfta öğrencilerimizin hazırlanarak iyi bir başarı göstermesi için ellerinden gelen desteği sundular. Çok şükür öğrencilerimiz de bizleri yanıltmadı. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle çok az öğrenci kurslarımıza başvurmuştu. 5 öğrencimizden 3'ü başarılı oldu. Bu yıl 9 öğrencimizden 6-7 tanesi kazandı hala sınavda olan ve haberi gelmeyen öğrencilerimiz var. Yüzde 60'lık bir başarı ortalaması ile gerçekten iyi işler yaptıklarını gösterdiler. Burada sadece bizim katkımız değil, öğrencilerimizin de büyük desteği var. Hepsi büyük bir ilgiyle neşeyle derslere katıldı ve burayı aileleri gibi yuvaları gibi gördükleri için farklı bir ortam oluştu ve dolayısıyla sınava hazırlanmak da güzel oldu. Gelen herkes büyük bir çalışma azmiyle ve keyifle geliyorlar. Giderken de bütün streslerini ve omuzlarındaki yükleri atmış olarak gidiyorlar. Eğitimlerimiz sadece konservatuvara hazırlık veya müzik eğitimleri olmuyor. Burada bir nevi yaşam koçluğu, öğrencilerimize anne baba gibi destek olmaya da çalışıyoruz. Halk eğitim merkezlerinin görevlerinden biri de bana göre bu olmalı” dedi.

“Şimdiden yüzde 60'lık başarı sağlandı

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ise şunları söyledi: “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bir misyonu olan halkın talep ettiği tüm kursları açmak bizlerin vazifesidir. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak çinicilik, seramik, el sanatları, biçki dikiş, nakış gibi kursların dışında bir farkındalığa da imza attık. Ses eğitimi, şan eğitiminde bir başlangıç yaparak, öğrencilerimize bu eğitimi vererek yüzde 60 oranında konservatuvarı kazandırma başarısı yakaladık. Burada öğretmenimiz Jale Hanıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin gayretleri, hocamızın başarısı ve özel yetenekleriyle bu başarıyı elde ettik. Halk eğitim merkezleri, kız, erkek, yaşlı, genç demeden her kesime hitap eden kurumlardır. Ses ve şan eğitimi adı altında bizler Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak bir ilke imza attığımızı düşünüyorum.”