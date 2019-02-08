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Hayat veren eller kan bağışında bulundu

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa İl Başkanlığı, “Hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere” sloganı ile Kızılay’ın kan bağışı ve kök hücre kampanyasına destek verdi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa İl Başkanlığı, “Hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere” sloganı ile Kızılay'ın kan bağışı ve kök hücre kampanyasına destek verdi.


Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa üyeleri, Şehzadeler Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi önünde toplanarak, sırasıyla kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası açıklama yapan ATT-DER Genel Başkan Yardımcısı Alime Kocabey, kan bağışının önemine vurgu yaptı.


Kocabey, tüm vatandaşlara Kızılay'a kan bağışı kampanyası yapması noktasında çağrıda bulunarak, şöyle konuştu: “Bizler farkındalık oluşturmak için buradayız. 18-65 yaş arası herkes kan verebilir. Kızılay'a düzenli kan bağışçısı sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü ülkemizde her dört saniyede bir ünite kana ihtiyaç var. Türk Kızılayı'na geleneksel hale getirdiğimiz desteklerimiz her zaman devam edecektir. Ayrıca kök hücre bağışı ile de lösemili hastalarımıza umut olmaya çalışıyoruz.”


Şehzadeler Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi sorumlusu Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, duyarlılığından dolayı dernek ve üyelerine teşekkür etti.

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