Hayati İnanç'a olan ilgi salona sığmadı

Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa'ya gelen Yazar Hayati İnanç ‘Gelenekten geleceğe' konulu konferansıyla hayranlarıyla buluştu. İlginin salona sığmadığı etkinlikte Yazar İnanç, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi, Avukat Yazar Hayati İnanç'ı hayranlarıyla buluşturdu. Yoğun ilginin olduğu konferansta, Hayati İnanç hayranları salona sığmadı. Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen konferansta Yazar İnanç, ‘Gelenekten geleceğe' konulu söyleşisiyle hayranlarını mest etti. Salondaki sahne ve koridorları hınca hınç dolduran vatandaşlar, Yazar İnanç'ı saatlerce pür dikkat dinledi. Birçok vatandaş da geri dönmek zorunda kaldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürlerinin de yer aldığı konferansta hayatında iz bırakan olayları, kendine has üslubu ile salonu dolduran hayranlarıyla paylaşan Hayati İnanç, hayata dair tavsiyelerde bulundu. Aşk, ihlas, evlilik, ölüm, gibi değerleri, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olaylarla birleştirerek mizahi bir dille anlatan İnanç, hayranlarını Şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Mevlana, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Necip Fazıl Kısakürek'ten okuduğu beyitlerle Divan Edebiyatı'nın nadide dünyası ve eserleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Hayranlarına vasiyette bulundu

İnanç, hayranlarına bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, hatta bu konuda vasiyette bulunduğunu ve öteki dünyada dinleyenlerinden vasiyetiyle ilgili hesap soracağını söyledi. Yazar İnanç, katılımcılara 'Mızraklı İlmihâl-Miftâhul Cennet', 'Şevâhid-ün Nübüvve', 'Fener Patriği V. Gregorius'un, Rus Çarı II. Alexander'a mektubu', 'Yusuf Aleyhisselâm ile Kıyâmet ve Ahiret' kitaplarını okumalarını vasiyet etti. Yazar İnanç, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalırken; programın sonunda mest eden söyleşisi için Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yazar Hayati İnanç'a teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.