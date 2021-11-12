Hayati İnanç'a olan ilgi salondan taştı

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerinde Divan Edebiyatı Üstadı Hayati İnanç'ı konuk etti. Yoğun ilginin olduğu söyleşi dinleyenleri mest ederken, salon hıncahınç doldu.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri'nde Hayati İnanç söyleşisi gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kurum Müdürleri, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üslubu, hayata dair verdiği örneklerle ilgiyle dinlenen Hayati İnanç, divan edebiyatı şiirleri ile de günümüz sorunlarına ışık tutarak yol gösterici ipuçları verdi. Programda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise “Manevi aşka susayan gönül insanlarımızın daha büyük yerler hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir coşku var. Türkiye böyle ise umutsuzluğa yer yok. Halkımızın yüreği, halkımızın manevi iklimi çok daha yüceleri hak ediyor. Onun için yarınlarımız inşallah çok daha güzel olacak” dedi.

Yapılan programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren izleyiciler, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.