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Hayatından endişe edildi, uyuduğunu söyledi

Manisa’da kendisinden 3 gündür haber alınmayan yaşlı bir kadın için seferber olan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının evinde uyuduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söylemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Manisa'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan yaşlı bir kadın için seferber olan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının evinde uyuduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söylemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 803. Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fatma G.'den 3 gündür haber alamayan komşuları, yaşlı kadının hayatından endişe ederek durumu polise haber verdi. Saat 12.30 sıralarında ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri geldi. Polis, Fatma G.'nin oturduğu dairenin ziline uzun süre basmasına rağmen herhangi bir cevap alamayınca merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve girmek istedi. Polis, balkona ulaştığında evin içerisinden çıkan yaşlı kadının, “Uyuyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum” diyerek tekrar evine girdiği öğrenildi. Durumu gören ekipler ve vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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