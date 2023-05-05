Hayır çarşısının geliri depremzede öğrencilere

Manisa'nın Selendi ilçesinde Üç Eylül Ortaokulu öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler tüm geliri depremden zarar gören 2 okula gönderilmek üzere okul bahçesinde hayır çarşısı kurdu.

Selendi Üç Eylül Ortaokulu Öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gören 2 okul ve öğrencileri için okul bahçesinde hayır çarşısı düzenledi. Selendili öğrenciler okul bahçesinde kurulan çadırlarda öğrenci velilerin yaptığı yiyecek ve gıda maddelerinin satışı yapıldı.

Üç Eylül Ortaokulu öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde kurulan çadırda kendi elleri ile yaptıkları gıda ürünlerini satışa çıkardı. Yoğun katılımın olduğu hayır çarşısı 2 gün devam etti. Hayır çarşısının geliri ÇEDES projesi dahilinde Üç Eylül Ortaokulunun kardeş okulu olan Diyarbakır Pekmezciler Şehit Polis Halit Gülser İmam Hatip Ortaokulu ve yine başka bir il için belirlenecek olan başka bir okula gönderilecek. Düzenlenen hayır çarşısına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Okul Müdürü Burcu Şafak, "Öğretmenler ve velilerimizin katkılarıyla hazırladığımız gıda ürünlerini hayır çarşısında satışa sunduk. Yapılan satıştan elde edeceğimiz parayı kardeş okulumuzda öğretim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için okula göndereceğiz" dedi.