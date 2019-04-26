Hayırsever Gümüşlü'yü gururlandıran gün

Fuarda öğrencilerin hazırladıkları projeleri dikkatle inceleyen Gümüşlü, imkansızlıklar yüzünden sadece ilkokulu okuyabildiğini belirterek kendi yaptırdığı okulda öğrenciler tarafından hazırlanan projelerle gurur duyduğunu dile getirdi.

Sarıgöllü hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü, kendi adını taşıyan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlköğretim Kurumlarında açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 72 öğrencinin hazırladığı 24 projeyi dolaşarak öğrencilerden bilgi aldı. Yapılanlardan fazlasıyla gurur duyduğunu kaydeden Gümüşlü duygu dolu anlar yaşadı.

"Ben okuyamadım, çocuklarımız okusun"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 41 yıldır vergi rekortmenliğini elinde bulunduran 83 yaşındaki Hüseyin Gümüşlü, "İmkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokulu okuyabildim. Uzun yıllar çobanlık yaptım. Şimdiki okulun bulunduğu yerde çobanlık yaptığım yıllarda, 'Bir gün zengin olursam okul yaptıracağım' dedim. İş hayatına atıldım. Zirai ilaç sattım, petrol istasyonu çalıştırdım. 2004 yılında zamanın Turizm ve Kültür Bakanı İstemi Talay gelerek okulumu açtı. Sarıgöl'de 41 yıl vergi rekortmeni oldum. Ben okuyamadım ama şimdi okulumda mahallemizin çocukları okuyor. Fuarı gezdim. Çocuklarımızın bilim alanında hazırladığı projelerini gördüm, gurur duydum, duygulandım." dedi.

Hayırsever Gümüşlü, ilçeye kazandırdığı cami, okul, Kur'an kursları, okullara sağladığı yardımlar, gençleri evlendirme ve çocukların sünnetlerini yaptırmasıyla biliniyor.

Fuarda 72 öğrencinin hazırladığı 24 proje bulunuyor

Sarıgöl Tırazlar İlköğretim Kurumları Müdürü Mustafa Açıkgöz ise fuar hakkında verdiği bilgide şunları söyledi: "Bilim fuarımız okulumuzda ilk kez açıldı. 24 projemiz sergilendi. 72 öğrenci ve rehber öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleştirildi."

Serginin açılışına hayırsever Hüseyin Gümüşlü'nün yanı sıra Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, Vatandaşlık ve Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara, İlçe Jandarma Komutanı J. Astsubay Kd. Bşç. Arif Çelik, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.