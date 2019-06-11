Hayırsever işadamından Akhisarlı gençlerin eğitimine bir destek daha

Hayırsever İşadamı Mehmet Şerafettin Yazan tarafından yaptırılan 785 metrekare kapalı alana sahip Makine Teknolojisi Alanı Atölyesi Binası Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açılış gerçekleşti.

1 milyon 200 bin TL'ye Hayırsever Mehmet Şerafettin Yazan tarafından yaptırılan atölye binası içerisinde CNC simülasyon laboratuvarı, CNC Bilgisayarlı Makine İmalatı Atölyesi, Temel İmalat İşlemleri Atölyesi, Endüstriyel Kalıp Atölyesi, Teknik Resim Çizim Laboratuvarı, Meslek Teknoloji Sınıfı, Alan Şefi Odası, Öğretmenler Odası, Malzeme Odası ve takımhane bölümlerinden oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan hayırsever Yazan tarafından yine aynı okul içerisinde 2015 yılında da 850 metrekare büyüklüğünde olan ve 600 bin TL'ye mal olan Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye binasını yaptırdığı ve ayrıca 20 kişilik bilgisayarlı çizim laboratuvarının 35 bin TL maliyeti olan bilgisayar donanımını 2016 yılında karşıladığı belirtildi.

Açılış öncesi ilk olarak söz alan hayırsever İşadamı Mehmet Şerafettin Yazan, hayır ve bağışları ile önceliklerinin sağlığa ve eğitime olmakla beraber güvenlik teşkilatına, silahlı kuvvetlere, milli kuruluşlara, öğrenci burslarına, ihtiyaç sahiplerine olduğunu ifade etti. Ardından söz alarak eğitime yapılan desteğin, bağışın ve hayrın ölçüsü olmayacağını ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, hayırsever işadamına şükranlarını sunduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi katılımcı protokol ve öğrenciler ile birlikte kesilerek gerçekleşti.