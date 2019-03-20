Hayırsever muhtar mahallesine okul yaptırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, devletin de desteğiyle 250 bin TL harcama yaparak mahallesine 6 derslikli bir okul kazandırdı.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla mahallesine okul yaptırdı. Mahallesine okul yaptırmayı düşünen Muhtar Yurttaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat etti. Muhtar kendi bütçesinden 250 bin TL harcama yaparak, 6 derslikli 2 katlı okulu devletin de yardımıyla tamamladı. Okula Saim Yurttaş İlkokulu adı verildi. Okulun açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, mahalle halkı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, "Hayırsever muhtarın eğitime duyarlılık göstermesiyle yeni bir okul kazandık. Okulumuzun kaba inşaatını yaptı. Diğeri ince işlerini de devlet karşıladı. Okulda 180 öğrenci eğim görmekte. İlkokul öğrencileri şimdi daha rahat okuyacaklar. Kendisine teşekkür ederim'' dedi.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hayırsever Saim Yurttaş ise, "5 yıl önce okula servisle öğrenci taşıyordum. Çocuklar zemin katta okuyor, kalorifer kokusu içindeydi. Okul yaptırmaya muhtarlığıma başladığım zaman karar verdim. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç yaptığı konuşmada, “Eğitime yapılan hayır en güzel hayırdır. Buradan nice büyük adamlar çıkacak. Muhtarımızı çok teşekkür ederim” dedi.

Törende Kaymakam Çetin Kılınç tarafından okul yaptıran muhtar Saim Yurttaş'a plaket verildi. Açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilirken, davetlilerle birlikte sınıflar gezildi.