Hayırseverden eğitime büyük destek

İnşaatı ile ilgili her türlü harcama ve giderlerinin Selami Özpoyraz tarafından karşılanacağı ek binanın temel atma törenine; Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mazhar Dede, Ali Özpoyraz, akademik ve idari personel katıldı.

Demirci Meslek Yüksekokulu yerleşkesine inşa edilecek olan ek bina, 1500 metrekare büyüklüğünde bir alana sahip olacak. 3 kat olarak planlanan bina içerisinde 14 derslik, idare odaları, öğretim elemanı odaları, yemekhane ve sosyal alanlar bulunuyor. İnşaatın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.