Hayırseverden Turgutlu'ya sağlık yatırımı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nün tadilat projesine uygun olarak Hayırsever Cennet Korkmaz tarafından yaptırılacak olan Sağlık Evi Hizmet Binası ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun protokol imza törenine Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca ve Hayırsever Cennet Korkmaz katıldı.

Tadilatı yapılacak olan aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun o bölgede yaşanan herhangi bir sıkıntıda ambulansların daha kısa sürede ulaşmasını ve bu hizmeti alacak olan vatandaşlara daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacağını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, yapılan yatırımın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever Cennet Korkmaz, rahmetli babası Yahya Korkmaz'ın adının bu şekilde güzel bir tesiste yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek böyle bir hayır yapmasına vesile olanlara teşekkürlerini iletti.

Protokolün imzalanıp usulüne uygun izinlerin alınmasına müteakip, Hayırsever Cennet Korkmaz tarafından 45 gün içerisinde tadilatı tamamlanarak anahtar tesliminin yapılacak olduğu Sağlık Evi Hizmet Binası ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna Hayırsever Cennet Korkmaz'ın rahmetli babasının adı Yahya Korkmaz 6 No'lu 112 ACİL ASHİ ismi verilecek.