Hayvan barınağını sanat galerisine dönüştürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinin duvarları, çocukların hayvanlardan korkmaması için renklendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde çalışan Veteriner Teknikeri Uğur Manavoğlu, eline boyaları alıp duvarlara çeşitli resimler çizdi. Eğitim almamasına rağmen birbirinden güzel çizgi film karakterlerini ve hayvan figürlerini çizen Manavoğlu, “Küçük çocukların ilgilisi çekmek ve hayvanlardan korkmamaları için resim çizmeye başladık. En azından çocuklar buraya geldiklerinde resimleri gördüklerinde hayvanlardan korkmayacaklar. Hastanelerde de aynı şekilde çocukların hekimlerden korkmamaları için resimler görüyoruz. Çocuklar buraya daha severek gelecekler. Babam küçükken kardeşlerimle bana Atatürk resmi çizdirmişti, en kötüsü de benimki olmuştu. Ben de sürekli resim üzerine çalışmaya başladım. Daha iyi seviyelere taşımaya başladım. Küçüklüğümden beri çiziyorum. Bu biraz yetenek ve biraz çalışarak gelişiyor. Öğle aralarında ve tedavi ile ameliyatlardan sonra duvarlara bu resimleri çiziyorum. 4 yıldır burada çalışıyoruz. Çocuklar için yaz aylarında da bir proje yapacağız. Çocuklar burada hem hayvanları sevecekler hem de duvarlarda resim yapacaklar" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, amaçlarının hayvan barınağını çocuklar için cazip hale getirmek olduğunu söyledi. Hayvan sevgisini aşılamak istediklerini dile getiren Akbaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevimizde yeni bir projeye imza atıyoruz. Veteriner Teknikerimiz Uğur Manavoğlu ile beraber proje geliştirelim dedik. Manisalı minik vatandaşlarımızı buraya çekebilmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında 4 bin 250 kişiyi ağırladık. Bunu daha da yukarılara nasıl taşırız, Manisalılarla hayvanları nasıl bir araya getiririz, özellikle çocuklarımıza hayvan sevgisini daha çok nasıl aşılarız diye düşünürken Uğur beyin resim konusunda çizim yeteneğini fark ettik. Duvarlarımıza boş olan yerlere çizgi film karakterlerini çizerek misafirliğe gelen çocukların ilgisini arttırmak için bir adım attık. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Projeyi bir adım daha öteye taşıyacaklarını belirten Akbaş, "Bu projeyi bir adım daha öteye taşıyacağız. Diğer boşta kalan duvarlarımıza proje çizimlerini hazırlayıp boyamalarını öğrencilerimize yaptırmayı istiyoruz. Bunu da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşacağız. Amacımız hayvan refahını arttırmak. İnsanlarla hayvanların dostluğunu bir araya gelişini anlatmak. Hayvanların zararlı olmadığını, buranın bir hapishane olmadığını, buranın bir bakım evi olduğunu, tedavisi yapılan, kısırlaştırılan hayvanların doğal ortamına bırakılmasını gerektiğini ki bu kanunda da böyle, insanların aklında buranın bir hapishane görüntüsünü, düşüncesini çıkarmamız gerekiyor. Biz asla böyle bir düşünceyi kabul etmiyoruz. Burası bir bakımevi" diye konuştu.

"Manisa'da 2 bin 500 adet kısırlaştırma yaptık"

Hayvan bakımevinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Akbaş, "Geçen yıl Manisa'da 2 bin 500 adet kısırlaştırma yaptık. Hayvanların oransal olarak asimetrik artışını önlemek amacıyla kısırlaştırma çok önemli. İlçe belediyelerimiz vasıtasıyla toplanan köpekler, kediler bakımevimize getiriliyor. Burada kısırlaştırma işlemine tabi tutuluyor. 6-7 günlük bir süreden sonra internet sitemize fotoğraflarını koyuyoruz. Amacımız öncelikle sahiplendirmek. Her hayvanın bir yuvası olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 460 adet sahiplendirme yaptık. Önümüzdeki süreçte bunu arttırmayı hedefliyoruz. Manisalılarımız Manisa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesine girdiğinde orada kedilerimizin, köpeklerimizin fotoğrafları var. Orada görüp bizzat gelerek veteriner hekimlerimizle de görüşmeleri gerekiyor. Her gün 13.30-15 arası burada görüş saatimiz var. Manisalı hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.