Hayvan Destekli Terapi Merkezi için çalışmalar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Manisa'ya Hayvan Destekli Terapi Merkezi kazandırılması amacıyla harekete geçildi. Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik olarak içerisinde köpekli terapi, atla hipoterapi gibi uygulamaların yapılacağı, çocuk ve yetişkinler için sosyal donatıların olacağı merkezin alan incelemesi kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmaları ile Manisa'ya Hayvan Destekli Terapi Merkezi kazandırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı yanında bulunan alanda yapılması planlanan proje öncesinde alan incelemesi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve kurum temsilcilerinin yer aldığı incelemede, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından yetkililere alan bilgilendirmesi yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Şehrimize yeni bir tesis kazandırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hayvan Destekli Terapi Merkezi projesini Manisa'ya kazandırarak; içerisinde köpekli terapi, atla hipoterapi gibi uygulamaları gerçekleştireceğiz. Projemizde çocuk ve yetişkinlere yönelik sosyal donatılar da yer alacak. Katılımcıların destekleri ile Manisa'ya güzel bir proje kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.