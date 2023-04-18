Hayvan üreticilerine büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla yürüttüğü ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi'nin tanıtım toplantısı Alaşehir ilçesinde devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteğini sürdürüyor. İlçe bazında tanıtım toplantıları düzenleyerek hayvan üreticilerine vereceği destek hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütmüş olduğu ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi'nin tanıtım toplantısını Alaşehir ilçesinde gerçekleştirerek, üreticileri bilgilendirdi. Alaşehir ilçesi Delemenler Mahallesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler ile yetiştiriciler katıldı. Dış parazit kaynaklı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin hedeflendiği projede 10 bin işletmede 58 bin büyükbaş hayvanda uygulama yapılacak.

“Büyükşehir'in üreticiye desteği devam edecek”

Tanıtım toplantısında üreticilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Usta, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi'nde yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvanda uygulamanın yapılacağını söyledi. Usta, Alaşehir ilçesinde 100 ml ve 500 ml'lik olmak üzere toplamda 3 bin 841 adet ilaç uygulamasının yapılacağını kaydetti. Yılmaz Usta'nın ardından konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Projemizle Alaşehir ilçemizde 100 ml ve 500 ml'lik olmak üzere toplam 3.841 adet ilaç uygulaması gerçekleştirilecektir. Projemizin hayvancılığımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyemize bu projede paydaş oldukları için teşekkürlerimi sunuyor, yetiştiricilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Etkinlik sonunda üreticiler, kullanacakları preparatlar konusunda bilgilendirildi.