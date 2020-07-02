Hayvanseverler bu parkı çok sevdi

Belediye tarafından ilçedeki ikinci hayvan parkı açılarak hizmete başladı.

‘Bütün canlıların yaşama hakkına saygı' ilkesiyle örnek çalışmalara imza atan Akhisar Belediyesi, ikinci Köpek Oyun Parkı'nı Hürriyet Mahallesi 429 Sokak'ta açtı. Evcil hayvanların hiçbir vatandaşı rahatsız etmeden, rahatlıkla gezebilecekleri, egzersiz yapıp, sosyalleşebilecekleri köpek parkı hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tel örgülerle çevrili bu parkta hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebileceğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aynı zamanda halka açık alanlarda gezdirilen evcil hayvanlarla ilgili gelen şikayetlerin de önüne geçildiğini ifade etti.

“Güzel bir sosyal belediyecilik örneği"

Parkın oldukça kullanışlı olduğunu ifade eden Gökalp Çelik, “Güzel bir sosyal belediyecilik örneği var burada. Sosyal belediyeciliğin hayatımıza bu kadar artı yönde etki edebileceğine ben inanmazdım. Köpek sahibi olarak bizim hayatımızı çok kolaylaştırdılar. Yaptıkları bu hizmeti takdirle karşılıyorum ve başta Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Park sayesinde köpeğimiz sosyalleşmeye başladı"

Köpek Oyun Parkı ile köpeklerinin sosyalleştiğini ve diğer köpek sahipleri ile deneyimlerini paylaşabildiklerini söyleyen Elif Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim köpeğimiz ilk başlarda çok sosyal bir köpek değildi. Dışarıda gezdirerek diğer sokak hayvanları ile iletişim kurmasını sağlıyorduk ama çok da etkili olmuyordu. Köpeğimiz, bu parkta diğer köpeklerle bir araya gelerek sosyalleşmeye başladı. Özgüveni yerine geldi. Aynı zamanda biz de sosyalleşerek diğer köpek sahipleri ile tanıştık, deneyimlerimizi paylaştık. Bu parkın genişliği, ışıklandırması, oyuncakları ve enerjisi ile bize İzmir'i anımsattı. Akhisar gün geçtikçe daha güzel bir yer haline geliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”

Park sayesinde hem çocuklar hayvan sevgisini benimsiyor hem de köpek sahipleri köpekleriyle keyifli vakit geçirebiliyorlar. Park içerisinde hayvanlar için su kapları ve oyun oynayabilecekleri oyuncaklar bulunurken, hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarının dışkılarını atmaları için de çöp kovaları bulunmakta. Akhisar Belediyesi her ne kadar parkın temizliği ile ilgilense de, köpek sahiplerine evcil hayvanlarının sorumluluğunu almaları ve parkı temiz tutmaları için uyarı levhaları ekledi.