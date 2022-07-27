İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 - Turgutluspor: 1

TFF 3.

Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenildi.


Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ile Nazilli Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 4-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor'un tek golünü Serhat Kot kaydetti. Karşılaşmayı Turgutluspor Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman ve Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez de stattan izledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.