Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 - Turgutluspor: 1

Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenildi.

Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ile Nazilli Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 4-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor'un tek golünü Serhat Kot kaydetti. Karşılaşmayı Turgutluspor Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman ve Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez de stattan izledi.