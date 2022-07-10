Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi

466 aracın kontrol edildiği denetimde 34 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Manisa-Saruhanlı-Akhisar Devlet Karayolu ve Akhisar-Kırkağaç-Soma Devlet Karayolunda 12.00-14.00 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 Jandarma Trafik Timi, 1 Jandarma Asayiş Motosikletli Timi, 4 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 38 personel katıldı.

Denetim sonucunda 466 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 34 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 7 araç da trafikten men edildi.