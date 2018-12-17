Hem kaptan, hem kulüp başkanı

Amatör Küme ekiplerinden Kemerdamlarıspor'da yeni kulüp başkanı, takımın kaptanı Mehmet Palas oldu.

Salihli'yi 2. Amatör Küme'de temsil eden Kemerdamları Spor Kulübü'nde yapılan olağan üstü genel kurul ile kulüp başkanlığına 6 yıldır takımın kaptanlığını yürüten Mehmet Palas getirildi. Bu görevi kendisine layık gören tüm üyelere teşekkür eden genç başkan Mehmet Palas, başkan olduğu sürece kulüp kapısının tüm herkese açık olduğunu söyledi. Kulüp Başkanlığı döneminde takımda futbol oynayacak olan kimseye para verme sözü vermeyen Palas “Yalana gerek yok, kimseye para vermeyeceğiz. Sadece maç öncesi kahvaltı vereceğiz. Sadece galibiyet yemeği sözü verip, ayrıca şampiyon olmamız durumunda tüm takıma pirim verme sözü veriyorum” dedi.

Kulüpte formayı hak edenin giyeceğini dile getiren Palas ”Biz de futbolcuya dayalı sistem olmayıp top oynayacak adam bizi arar biz kimseyi aramayız. Bize önceliği bağ, bahçe, koyun, inek, çiğ köfte, tost, okul, para olanlar değil bize önceliği futbol olan adamlar gelsin. Başarılı futbolcu Zidane'nin dediği gibi yedek kalmayı bilmeyen topçu büyük futbolcu olamaz. Fedakarlık yapmayan adamın hiçbir zaman takımda yeri olmayacak" diye konuştu.