Hem kokudan hem taşkın riskinden kurtuldular

Yapılan çalışma ile hem kanalda suyun akışını zorlaştıran ve birikme yaparak kötü koku oluşturan zararlı maddeler uzaklaştırıldı hem de olası yağışlı havalarda meydana gelecek taşkınlara karşı önlem alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Manisa için dere yatakları ve sulama kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde bulunan ve çevredeki tarım arazilerinin sulanmasında büyük öneme sahip sulama kanalında yaklaşık 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile hem kanalda suyun akışını zorlaştıran ve birikme yaparak kötü koku oluşturan zararlı maddeler uzaklaştırıldı hem de olası yağışlı havalarda meydana gelecek taşkınlara karşı önlem alındı.

“Kötü kokudan kurtulduk”

Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı, “Mahallemizde yeni yerleşim alanları çoğaldı. Bu bölgeden geçen sulama kanalında zararlı maddeler birikme yaptığından hanelere kötü koku yayılıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Özverili bir çalışma yapıldı. Artık koku ve yağışlı havalarda taşkın sorunu yaşamayacağız. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.